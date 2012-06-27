〔路透基点〕香港南明将三年期定期贷款规模扩大至3亿美元--RLPC

路透香港6月27日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导,香港南明有限公司将三年期定期贷款规模从最初的2亿美元目标扩大至3亿美元.

本案目前包括2.65亿美元和3.43亿港元(4,400万美元)两部分.

此贷款获大幅超额承贷,总额度超过5亿美元.消息人士表示,可能会在今日或明日签约.

Natixis、澳新银行(澳盛银行,ANZ)、苏格兰皇家银行和永隆银行担任委托主办行兼额度分配行,分别承贷2,200万美元、2,000万美元、2,000万美元和1.56亿港元.

中国银行(1,600万美元)、东亚银行(1,500万美元)、中国建设银行(1,400万美元)、中国信托商业银行(1,400万美元)、兆丰国际商业银行国际金融业务分行(OBU)(1,400万美)和台新国际银行香港分行(1,400万美元)以委托主办行身份参与.

华南商业银行OBU、台湾土地银行OBU和香港分行、Aozora Asia Pacific Finance、台湾银行香港分行、国泰世华银行香港分行、彰化商业银行OBU、大新银行、第一商业银行OBU、日盛国际商业银行和台湾合作银行香分行担任主办行.华南商业银行和台湾土地银行分别承贷1,200万美元,国泰世华银行承贷7,800万港元,其余银行均各自承贷1,000万美元.

安排行永丰银行香港分行和台湾中小企业银行OBU分别承贷700万美元,高雄银行OBU、板信商业银行和台湾新光商业银行OBU各自承贷450万美元.

该笔海外融资由母公司联想控股担保.

承贷2,600万美元可获委托主办行头衔,包含所有费用的价码为290个基点;承贷1,100-2,500万美元可获主办行头衔,包含所有费用的价码为280个基点;承贷500-1,000万美元,则获共同主办行头衔,包含所有费用的价码为275个基点.

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息利率(HIBOR)加码265个基点.

筹得款项用于为1.45亿美元三年期定期贷款进行扩大规模再融资,这笔贷款是该公司在2009年8月从Natixis牵头、由四家银行组建的银团获得.该交易也由联想控股担保,并得到中国国家外汇管理局批准.含全部费用的价码为233个基点,利率较Libor加码200个基点.东亚银行、中国招商银行和永隆银行为放贷方.

总部设在大陆的联想控股业务范围涵盖从投资到房地产,是世界第二大个人电脑制造商联想集团的多数股股东.(完)