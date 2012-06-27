〔中国汇市〕人民币先扬后抑,购汇盘强劲令即期未能跟随中间价上涨

* 人民币中间价连续第二日高开

* 即期汇价跟随中间价一度上涨,但终难敌强劲购汇盘

* 市场呈现"先扬后抑"走势

* 人民币贬值预期支撑强势美元

路透上海6月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三先扬后抑.中间价连续第二日高开,引导即期汇价上涨.随后大量购汇盘逢低介入打压人民币,市场呈现倒"V"型走势.

交易员表示,季度末和月末是购汇旺季,加之近期油价处于低位,刺激相关企业购汇需求.因此为避免人民币大幅贬值,央行对近期市场施加一定干预作用,这也正解释了连续两日中间价高开.

上海一银行交易员指出,除受刚性购汇需求刺激外,市场对于人民币贬值的预期也成为了支撑强势美元的因素.海外印度,俄罗斯及南非等新兴市场货币都出现明显贬值迹象,同时国内经济增长乏力均令人民币承压.

"从上半年市场的走势来看,大多数情况下,市场力量都是朝着人民币贬值的方向去做的.例如现在如果没有央行中间价调控和大行释放美元头寸,美元可能飙得更厉害."他并称.

上海另一银行交易员也表示,人民币贬值预期将成为汇市的长期影响因素,除非海内外政治,经济情况出现实质性好转,否则短期内难以改变上述预期.

北京时间11:30,人民币兑美元即期报6.3651元,上日收报6.3629元;目前盘中最低6.3668元,较中间价跌幅约为0.78%.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3173元,较上日高开38个基点(bp).

中国5月银行远期结售汇连续第二个月出现逆差,并扩大至数据公布以来新高,显示全球经济低潮下,中国增长放缓忧虑不断加深,人民币贬值预期进一步强化.分析师称,料未来3个月内人民币将维持弱势局面.[ID:nSB1631484]

央行指导痕迹屡屡可见,例如前一交易日人民币兑美元即期汇价逆转收升.在早盘创出近七个月新低后,大型银行于午后集中抛售美元.交易员认为,这或显示央行仍存有较为明显的支撑人民币汇价意图.[ID:nSB1630326]

离岸市场上,北京时间11:32,香港人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3613/03元,上日尾盘报6.3650元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4150/90,上日尾盘为6.4170元.

东京汇市欧元周三小幅下跌,守在上日触及的两周低点附近,因欧洲峰会提出解决欧元区主权债危机具体措施的希望消退.[FRX/CN].(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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