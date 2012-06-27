〔中国债市动态〕资金面渐缓现券收益率续降,关注点将转向经济数据

路透上海6月27日电---中国银行间债市周三利率债收益率继续小幅回落,随着公开市场逆回购操作效果渐显,资金面紧绷的局面稍显缓和,现券亦延续昨日暖势,除利率债外,短融的表现也较好.

交易员认为,随着半年末前后的流动性紧张时段逐步渡过,资金面因素对债市的影响将弱化,市场的关注点将转向下月初开始陆续公布的经济数据.

北京一银行交易员指出,资金面变化对现券走势的影响将是短暂的,即使近期下调存准率,"可能短券收益率还会往下走一走,中长券不会太多(下行)空间,接下来还是要看经济基本面."

他谈到,在降息等宽松政策鱼贯而出后,市场普遍预期经济会逐步回暖,"是不是真的有效果,还需要经济数据 来验证."

银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三均回落,受益于央行昨日祭出逆回购,场内流动性渐趋宽松.惟机构仍以融出隔夜资金为主,大幅推低隔夜品种利率,跨月的七天品种仅略有下降,14天则仍维持升势,成交亦不算热络.[ID:nSB1634978]

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日未继续申报91天期正回购需求,预示明日正回购操作可能继续暂停.周二央行则在时隔逾六周后首次公开进行了逆回购操作,共招标950亿元人民币14天期逆回购,中标利率4.20%.另外,市场上还传闻央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.但尚无法得到证实.[CN/MMTCN]

剩余期限约2.83年的固息国债120007最新成交对应收益率为CN120007=CFXS为2.51%,上日尾盘为2.55%.(完)