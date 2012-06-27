〔中国债市动态〕资金面渐缓现券收益率续降,关注点将转向经济数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月27日电---中国银行间债市周三利率债收益率继续小幅回落,随着公开市场逆回购操作效果渐显,资金面紧绷的局面稍显缓和,现券亦延续昨日暖势,除利率债外,短融的表现也较好.
交易员认为,随着半年末前后的流动性紧张时段逐步渡过,资金面因素对债市的影响将弱化,市场的关注点将转向下月初开始陆续公布的经济数据.
北京一银行交易员指出,资金面变化对现券走势的影响将是短暂的,即使近期下调存准率,"可能短券收益率还会往下走一走,中长券不会太多(下行)空间,接下来还是要看经济基本面."
他谈到,在降息等宽松政策鱼贯而出后,市场普遍预期经济会逐步回暖,"是不是真的有效果,还需要经济数据 来验证."
银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三均回落,受益于央行昨日祭出逆回购,场内流动性渐趋宽松.惟机构仍以融出隔夜资金为主,大幅推低隔夜品种利率,跨月的七天品种仅略有下降,14天则仍维持升势,成交亦不算热络.[ID:nSB1634978]
业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日未继续申报91天期正回购需求,预示明日正回购操作可能继续暂停.周二央行则在时隔逾六周后首次公开进行了逆回购操作,共招标950亿元人民币14天期逆回购,中标利率4.20%.另外,市场上还传闻央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.但尚无法得到证实.[CN/MMTCN]
剩余期限约2.83年的固息国债120007最新成交对应收益率为CN120007=CFXS为2.51%,上日尾盘为2.55%.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。