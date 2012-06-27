〔中国经济〕部分金融机构同业代付、理财等创新业务不利于监管--审计署

路透北京6月27日电---中国审计署审计长刘家义周三做2011年度审计报告时称,发现一些金融机构通过同业代付、理财等创新业务增加了流动性,但未纳入信贷规模统计和管理,不利于调控和监管.

刘家义表示,经对8家商业银行及2家金融机构审计发现,一些金融机构通过同业代付、理财等创新业务增加了流动性,但未纳入信贷规模统计和管理,不利于调控和监管;一些金融机构对业务拓展中层层设立的子公司管控不到位,存在管理失效问题.

他并表示,审计发现一些金融机构向手续不齐或资本金不到位项目发放贷款、客户挪用贷款资金等问题金额300亿元,其中132.77亿元被挪用于开发商业地产.

审计亦发现,一些中小企业为缓解资金困难,参与民间借贷活动日益增多.一些企业在资金借贷上多遇操作不规范的私下交易,有的存在非法集资、高利转贷等问题.

他并表示,在国内评级市场上,一定程度存在评级机构通过虚高评级换取高收费或抢占市场份额的现象,审计抽查16家债券发行企业在信用评级及申请发债中所提供的资料,均不同程度存在弄虚作假问题.(完)

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