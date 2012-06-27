《企业看点》--6月27日财务活动报导摘要

路透班加罗尔6月27日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 中国证券报报导称,包括城市商业银行在内的中国中小型银行仍不允许在内地上市,证监会与银监会亦在抓紧研究有关上市要求,但目前尚无明确的时间表.[ID:nSB1634354][ID:nL3E8HR009]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)