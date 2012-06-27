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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 12:31 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元在云区底部存在关键支撑

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* 今日为内移日技术型态,在云区底部1.5497受到支撑

* 日线动量指标显示正面讯号

* 上周高点暨20日移动均线所在的1.5600/05为初步阻力位

* 若收于1.5490/1.5610区间外,将决定后市方向

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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