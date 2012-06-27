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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 12:50 BJT

《汇市简讯》胡锦涛访港主要看点是交易而非市场改革

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* 中国大陆与香港之间的跨境投资流动增加以及推出更多的产品,不太可能对香港和上海市场产生太大影响.首先,在3.5万亿美元的国内市场中,总计为700亿元人民币的RQFII额度只是沧海一粟.其次,中国经济放缓和人民币贬值,意味着部分配额没有全部动用.第三,ETF跨境上市,引发对破产司法管辖权的关切.交易改革更加重要,在胡锦涛周末访问香港期间,这方面的步骤将受到密切关注.(完)

--编译 张涛;审校 蔡美珍

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