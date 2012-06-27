主要国家经济指标预测--6月28日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月27日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超708
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超588
2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 +3.0% +5.8%
6月28日(四)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) -0.7% -0.7%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 6月 0.5 0
未经季节调整的失业人口(万人) 280 290
经季节调整的失业率 6.7% 6.7%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.2
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 赤字90 赤字84.5
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -0.1% -0.1%
0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.1% 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.4% +3.5%
0900 欧元区企业景气指数 6月 负0.89 负0.77
欧元区经济景气指数 89.5 90.6
欧元区工业景气指数 负12.0 负11.3
欧元区服务业景气指数 负6.0 负4.9
欧元区消费者景气指数 负19.6 负19.3
消费者通胀预期指数 -- 22.6
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.9% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.7% +1.7%
最终销售 +1.7% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国企业获利 第一季修正值 -3.6% -4.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月23日当周 38.5 38.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.625
续请失业金人数(万人) 6月16日当周 328.0 329.9
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 6月 -- 9
2245 新西兰建筑许可(较前月) 5月 -- -7.2%
2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- +0.9%
(较上年同期) -- 持平
服务业产出(较前月) -- +0.2%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 50.7
2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 -0.1% -0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.6%
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 5月 持平 +0.2%
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +0.4%
东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -0.7% -0.8%
东京地区CPI(较上年同期) -- -0.5%
2330 日本失业率 5月 4.6% 4.6%
求才求职比 0.80 0.79
2350 日本工业生产 5月初值 -2.8% -0.2%
一个月预估 -- -3.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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6月27日(三)
0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.7% -0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
0830 意大利企业信心 6月 88.9 85.5
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 42 10
1100 美国抵押贷款指数 6月22日当周 875.1 --
再融资指数 4,938.3 --
1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +1.7% +1.8%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% 持平
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +1.1% +0.4%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.7%
扣除国防的耐久财订单 +0.7% +0.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.6% +1.7%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 93.4 --
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 +5.9% +1.0%
2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 盈余31.6 -- (完)
--整理 艾茂林/王兴亚;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。