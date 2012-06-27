油价下跌或逼伊朗就范于美国制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月27日电---今年多数时间内，美国对伊朗的制裁威胁刺激原油价格不断攀升，为挣扎不堪的全球经济再添严重阻力。

但在过去数周，沙特(沙乌地)提高原油产量，加上中国和欧洲面临的经济问题，促使油价下跌25%，令伊朗不得不正视制裁威胁。

随着6月28日的临近，美国政府正在加大对伊朗的制裁力度。按照制裁法令，美国总统奥巴马将于这一天开始向与伊朗央行进行石油业务往来的国家实施制裁。

上周在莫斯科举行的国际会谈中，世界大国未能说服伊朗削减其核项目，这促使美国国会议员希望在7月敲定一项新的制裁方案，以进一步削减伊朗的石油收入。

布鲁金斯学会萨班中东政策中心高级研究员马洛尼（Suzanne Maloney）称：“我们能有蛋糕吃，看来得感谢沙特增产和欧洲经济低迷。”

“至少在近期内，我们可以让德黑兰因其顽固反抗付出沉痛代价，也避免了对我们自己的经济造成冲击，”他说。

据业内消息人士透露，受制裁措施及欧盟从7月1日开始实行石油禁运影响，伊朗的石油日出口量下降多达100万桶。

分析人士称，伊朗拥有800-1,000亿美元的储备资金，可令该国领导人暂时免受石油收入下降的困扰，但这只会促使制裁支持方加大施压力度。

美国众议院外交事务委员会主席伯曼（Howard Berman）称：“（我们）已经受够了，现在是该对伊朗全面实施严厉制裁的时候了。”（完）