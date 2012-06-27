叙利亚将从俄罗斯获得更多武器--智库报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月26日电---俄罗斯智囊机构CAST周二称，俄罗斯今年预计向叙利亚提供价值近5亿美元的防空系统、修理过的直升机和战斗机，尽管国际社会施压要求停止对叙利亚军售。

该报告很可能令俄罗斯向叙利亚总统阿萨德供应武器镇压抗议者的忧虑升温。

路透获得的尚未发表的报告显示，俄罗斯和叙利亚在2005-2007年之间签署了一系列军售合约，而叙利亚的反抗活动很久以后才开始。

报告称，俄罗斯今年料开始交付12架米格-29战斗机，并交付一批修理过的Mi-25武装直升机。

报告还指出，今年将交付的防空系统包括2010年开始交付的Buk-M2E和Pantsir-S1防空武器系统。

俄罗斯总统普京曾表示，俄罗斯交付给叙利亚的武器无法用于对付平民。俄罗斯外长拉夫罗夫也曾指出，俄罗斯交付的都是防御性武器，合约长久以前就已经签署。

但是美国国务卿希拉里则表示，俄罗斯声称武器与叙利亚国内暴力无关“明显不真实”。（完）