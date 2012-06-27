〔新债招标〕中国进出口行五年固息债利率符合预期,配置需求稳定(更新版)

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* 进出口行五年固息债中标利率3.60%

* 完全符合预期且接近二级市场

* 首场投标倍数1.75倍,显配置需求稳定

路透北京/上海6月27日电---中国进出口银行周三招标发行的五年期固息债,利率符合预期,且接近二级市场.央行公开市场逆回购操作令此前紧张的资金面有所舒缓,近日利率债随之小幅回暖.在此情况下,今日新债首场获得1.75倍的认购,属中等水平,显示机构配置需求稳定.

业内人士周三透露,进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.60%,与预测均值一致;此前市场利率预测区间为3.57%-3.65%.[ID:nSB1632516]

北京一商业银行交易员称,今日新债中标利率"与二级市场差不多,这个价格还行,买盘还是比较积极的."

他并表示,因中国经济走势不佳,机构对债市整体向好预期仍在.因此在流动性紧张局面略有改善的情况下,配置需求还算稳定.

中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种收益率为3.6102%;二级市场上,剩余期限约4.93年的进出口行固息债120307券最新成交tCN120307=CFXS在3.6061%.

受央行逆回购注入流动性助力,资金市场隔夜质押回购加权利率CN1DRP=CFXS周三大幅回落,但跨月的七天品种CN7DRP=CFXS仅略有下降,14天CN14DRP=CFXS则仍维持升势,成交亦不算热络.[CN/CN]

上述债为进出口行今年第九期金融债.具体条款如下:

第九期

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首场招标总量 150亿元

追加发行 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 6月27日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 7月10日

发行期 6月27日-7月10日

上市日 7月16日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)