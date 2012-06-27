〔新债招标〕中国进出口行五年固息债利率符合预期,配置需求稳定(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增评论及更多内容)
* 进出口行五年固息债中标利率3.60%
* 完全符合预期且接近二级市场
* 首场投标倍数1.75倍,显配置需求稳定
路透北京/上海6月27日电---中国进出口银行周三招标发行的五年期固息债,利率符合预期,且接近二级市场.央行公开市场逆回购操作令此前紧张的资金面有所舒缓,近日利率债随之小幅回暖.在此情况下,今日新债首场获得1.75倍的认购,属中等水平,显示机构配置需求稳定.
业内人士周三透露,进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.60%,与预测均值一致;此前市场利率预测区间为3.57%-3.65%.[ID:nSB1632516]
北京一商业银行交易员称,今日新债中标利率"与二级市场差不多,这个价格还行,买盘还是比较积极的."
他并表示,因中国经济走势不佳,机构对债市整体向好预期仍在.因此在流动性紧张局面略有改善的情况下,配置需求还算稳定.
中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种收益率为3.6102%;二级市场上,剩余期限约4.93年的进出口行固息债120307券最新成交tCN120307=CFXS在3.6061%.
受央行逆回购注入流动性助力,资金市场隔夜质押回购加权利率CN1DRP=CFXS周三大幅回落,但跨月的七天品种CN7DRP=CFXS仅略有下降,14天CN14DRP=CFXS则仍维持升势,成交亦不算热络.[CN/CN]
上述债为进出口行今年第九期金融债.具体条款如下:
第九期
-------------------------------------------------
首场招标总量 150亿元
追加发行 不超过50亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 6月27日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 7月10日
发行期 6月27日-7月10日
上市日 7月16日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 康熙泽/李宏薇; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。