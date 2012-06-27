〔国际油市〕布兰特原油期货跌穿93美元,受对欧盟峰会的担忧拖累

路透新加坡6月27日电---布兰特原油期货周三跌破每桶93美元,因为市场愈加担忧,欧洲领导人在本周的关键峰会上将无法解决该地区棘手的债务危机,这一担忧抵消了北海石油供应趋紧对油价的提振作用.

继德国坚决反对共担该地区债务的概念后,投资者的谨慎情绪高涨,打压了对周四欧盟峰会将祭出大胆举措来暂缓债务危机蔓延的预期.这场危机已长达30个月.