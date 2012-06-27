《热点透视》油价也许不会如空头所愿延续跌势

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison 编译 兰秀娟
路透伦敦6月26日电---布兰特原油从每桶126美元急跌至90可能不过是一波带有欺骗性的修正行情.现在恐慌情绪也许在主宰市场,但如果欧洲得以避免出现最糟情形,石油交易商或许会意识到他们之前对全球经济前景的看法过于悲观,而对石油供应以及地缘政治局势的看法则过于乐观.
对更多挥霍无度的石油输出国组织(OPEC)成员国来说,当前油价已低于预算的盈亏平衡点.只要油价不跌破每桶80美元,沙特(沙乌地)阿拉伯就不会出现赤字.但沙特称,油价接近100美元才是理想水平.尽管全球经济成长明显放缓,但沙特增产使OPEC的总产量超过官方目标.
让油市空头感到安慰的是,几乎没有迹象显示沙特准备减产推动油价重新升至其提及的目标位.不愿减产也许是出于维护自身利益:当全球经济增长步伐放缓时,就连产油国也愿意将低油价当做必要的刺激手段来使用.
但是亦有来自战略地缘政治方面的理由支持增产.油市为欧债忧虑所困,以致不太关心7月1日将生效的对伊朗制裁.这些制裁举措依然充满变数,包括海运业者能否有办法规避不允许为伊朗原油船货承保的禁令.如果制裁对油市供应的冲击比预期更严重,或者如果核谈判停滞不前导致地缘政治紧张局势升级,沙特增产将能成为应急的明智之举.若制裁实施顺利,沙特仍有减产这一备用政策选项.
全球需求状况也有可能出人意料,特别是如果中国开始大幅放松政策应对经济放缓的话.
在伊朗仍是个未知数,而中国至少仍部分掌控自身经济命运的情况下,只要欧洲勉强度过难关,油价在年底前上涨并非不可想象.沙特作为调节油市均衡的产油国(swing producer)希望油价再涨10美元的事实,也许与所有其它长期油价指导因素一样有份量.(完)
--译文审校 白云
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能