《热点透视》油价也许不会如空头所愿延续跌势

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 兰秀娟

路透伦敦6月26日电---布兰特原油从每桶126美元急跌至90可能不过是一波带有欺骗性的修正行情.现在恐慌情绪也许在主宰市场,但如果欧洲得以避免出现最糟情形,石油交易商或许会意识到他们之前对全球经济前景的看法过于悲观,而对石油供应以及地缘政治局势的看法则过于乐观.

对更多挥霍无度的石油输出国组织(OPEC)成员国来说,当前油价已低于预算的盈亏平衡点.只要油价不跌破每桶80美元,沙特(沙乌地)阿拉伯就不会出现赤字.但沙特称,油价接近100美元才是理想水平.尽管全球经济成长明显放缓,但沙特增产使OPEC的总产量超过官方目标.

让油市空头感到安慰的是,几乎没有迹象显示沙特准备减产推动油价重新升至其提及的目标位.不愿减产也许是出于维护自身利益:当全球经济增长步伐放缓时,就连产油国也愿意将低油价当做必要的刺激手段来使用.

但是亦有来自战略地缘政治方面的理由支持增产.油市为欧债忧虑所困,以致不太关心7月1日将生效的对伊朗制裁.这些制裁举措依然充满变数,包括海运业者能否有办法规避不允许为伊朗原油船货承保的禁令.如果制裁对油市供应的冲击比预期更严重,或者如果核谈判停滞不前导致地缘政治紧张局势升级,沙特增产将能成为应急的明智之举.若制裁实施顺利,沙特仍有减产这一备用政策选项.

全球需求状况也有可能出人意料,特别是如果中国开始大幅放松政策应对经济放缓的话.

在伊朗仍是个未知数,而中国至少仍部分掌控自身经济命运的情况下,只要欧洲勉强度过难关,油价在年底前上涨并非不可想象.沙特作为调节油市均衡的产油国(swing producer)希望油价再涨10美元的事实,也许与所有其它长期油价指导因素一样有份量.(完)