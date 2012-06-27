〔澳洲矿业〕政府预计2012/13财年铁矿石出口增长10%(更新版)

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路透悉尼6月27日电---全球最大的铁矿石生产国澳洲周三预计,其下一财年铁矿石出口料增加10%,因矿企大手笔支出以加大生产.澳洲并表示煤炭出口亦将大增.

出口增长预估反映了力拓(RIO.AX)(RIO.L)与必和必拓(BHP.AX)等矿业巨擘过去一年加大国内开采的动作,这些企业预期中国将经受住全球经济危机的考验,并保持强劲的工业增长.

澳洲资源能源经济局(BREE)预计,在7月开始的下一财年,铁矿石出口将在5.1亿吨,此前下修当前年度出口预估1,000万吨至4.63亿吨,称不良天候影响矿业营运.

BREE首席分析师Quentin Grafton表示,尽管自2011年中以来中国经济成长放缓,但该国的消费和投资料都将保持强劲,并称中国经济增速可望"稳定保持"在8%左右,直至2013年.

除铝之外,其他主要矿产和能源大宗商品的出口预计都将攀升.

液化天然气出口料增长21%,百分比增幅位列第一,氧化铝出口预计增15%,铜出口预计跳增10%.

根据澳洲政府数据,铁矿石仍旧是该国资源业的重要组成部分,有总规模256亿美元的15个项目正处于后期开发阶段.

含铁62%的铁矿石.IO62-CNI=SI周三报价每吨135.40美元.

据矿业咨询机构Raw Materials Group(RMG),铁矿石供需有可能在两年内保持平衡状态,略久于先前的预估,因一些新项目受到政治风险和物流问题的限制.

BREE指出,2012/13年度炼焦煤出口应会增至1.61亿吨,但煤价走低可能造成总出口收入减少约2%.(完)