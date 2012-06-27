资源民族主义或令蒙古外资受限

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
(本文由路透中文网编译提供)
路透乌兰巴托6月27日电---蒙古本周将投票组建新政府，民族主义卷土重来令外国投资者颇感苦恼，但市场氛围不太可能受影响，因为蒙古政界仍迫切希望外资流入。
外商投资于蒙古令人垂涎的矿业，例如70亿美元的奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜矿项目，促使蒙古成为去年增速最快的亚洲经济体。但在蒙古300万选民中，很多人称，国家新兴财富大多仍由政界精英掌控。
周四的蒙古议会选举上，两大政党——蒙古民主党（MDP）和蒙古人民党（MPP）将力争缓和民众情绪。未来几年，力拓(RIO.AX)(RIO.L)等外国公司料将在蒙古面临波折。
设在乌兰巴托的边疆证券（Frontier Securities）在写给客户的信中称：“我们认为（资源民族主义）在两党普遍存在，无论哪一方胜选，都有抬头的趋势。”
如果左翼获胜，更高税收或使投资者承压，新项目可能也会更难获批。但主要参选者普遍支持外资。
边疆证券分析师Dale Choi称：“即使多数选民支持资源民族主义，当局仍将很现实，不会朝这个方向走得太远，因为他们显然需要经济高速增长。”
2011年，蒙古经济增幅为17.3%，增速为亚洲第一，全球仅次于卡塔尔和加纳。
对于很多选民来说，蒙古第七届议会选举是再次纠正失衡局面的机会。
越来越多人认为，蒙古或在政策上加强对矿业财富再分配的管控，以迎合选民要求。
蒙古已对森林及河流地带的采矿设限，暂停发放新的开采许可并颁布了一则新法规，以限制外资进入“战略”领域。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。