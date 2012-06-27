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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 14:10 BJT

〔表格〕德国5月进口物价较前月下滑0.7%,较上年同期增长2.2%

路透柏林6月27日电---德国联邦统计局周三公布,德国5月进口物价较前月下滑0.7%,较上年同期增长2.2%.

路透调查预估德国5月进口物价较前月下跌0.7%,较上年同期增长2.1%.

德国进口物价 (变动百分比%)

12年5月 12年4月 11年5月

较上月 -0.7 -0.5 -0.6

较上年同期 +2.2 +2.3 +8.1

指数(基数2005年) 119.8 120.6 117.2 (完)

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--编译 张若琪;审校 白云

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