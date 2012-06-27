〔投行观点〕下调中国全年GDP增速至7.8%,下半年降准和降息交替进行--中金

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月27日电---中国知名投行--中国国际金融有限公司周三再度下调中国全年GDP预估至7.8%,此前为8.1%,指因目前经济自主增长动能疲软.该行并预计,今年仍有两次对称降息的空间,且亦将有2-3次降准.
报告认为,虽然受政策扶持,中国经济增长短期(二季度)见底在即,然而随着企业去杠杆和去库存,房地产去泡沫,加之外需低迷,未来经济自主增长动能可能进一步下行,长周期放缓态势难改.因而其亦将中国2013年GDP增长预估由9.0%调降至8.3%.
"政策预调微调的主要领域还是在货币政策...下半年将呈现降准和降息交替进行的局面,"报告认为,下一次降息在8月份的可能性大.
虽然伴随通胀回落,政策放松空间增大,不过政策不大可能放松对房地产投资性需求的限制.报告预计,下半年基建投资增速将加快,以缓解私人部门尤其是房地产相关投资放缓的影响,但则不能完全弥补固定资产投资增速下降,预计全年投资增速仍将呈放缓态势,进一步回落至18%.
中金最新预测,全年通胀将进一步回落至2.8%,但维持此前全年新增贷款8.8万亿元不变.该行此前3月报告中已将今年中国GDP增速由8.4%下调至8.1%,将CPI预测从3.5%下调至3.3%.
不过,最新报告也指出,由于外需将较长期处于弱势,未来增长将更多依靠内需,然而政策对内需的刺激则受到内部结构性矛盾的制约,最突出的就是,房地产泡沫的压力不可避免地将对货币政策放松形成制肘.
中国政府今年制定的GDP增速目标为7.5%,而去年全年为9.2%,今年一季度增速为8.1%.此前,摩根大通亦调降中国2012年全年经济增速至7.7%.[ID:nSB1593674](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。