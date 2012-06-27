〔投行观点〕下调中国全年GDP增速至7.8%,下半年降准和降息交替进行--中金

路透北京6月27日电---中国知名投行--中国国际金融有限公司周三再度下调中国全年GDP预估至7.8%,此前为8.1%,指因目前经济自主增长动能疲软.该行并预计,今年仍有两次对称降息的空间,且亦将有2-3次降准.

报告认为,虽然受政策扶持,中国经济增长短期(二季度)见底在即,然而随着企业去杠杆和去库存,房地产去泡沫,加之外需低迷,未来经济自主增长动能可能进一步下行,长周期放缓态势难改.因而其亦将中国2013年GDP增长预估由9.0%调降至8.3%.

"政策预调微调的主要领域还是在货币政策...下半年将呈现降准和降息交替进行的局面,"报告认为,下一次降息在8月份的可能性大.

虽然伴随通胀回落,政策放松空间增大,不过政策不大可能放松对房地产投资性需求的限制.报告预计,下半年基建投资增速将加快,以缓解私人部门尤其是房地产相关投资放缓的影响,但则不能完全弥补固定资产投资增速下降,预计全年投资增速仍将呈放缓态势,进一步回落至18%.

中金最新预测,全年通胀将进一步回落至2.8%,但维持此前全年新增贷款8.8万亿元不变.该行此前3月报告中已将今年中国GDP增速由8.4%下调至8.1%,将CPI预测从3.5%下调至3.3%.

不过,最新报告也指出,由于外需将较长期处于弱势,未来增长将更多依靠内需,然而政策对内需的刺激则受到内部结构性矛盾的制约,最突出的就是,房地产泡沫的压力不可避免地将对货币政策放松形成制肘.

中国政府今年制定的GDP增速目标为7.5%,而去年全年为9.2%,今年一季度增速为8.1%.此前,摩根大通亦调降中国2012年全年经济增速至7.7%.[ID:nSB1593674](完)