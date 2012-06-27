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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 14:24 BJT

〔日本股市〕终结连三日跌势收高,建筑与房地产类股领涨

路透东京6月27日电---日本股市日经指数周三终止连续三日跌势,投资者追捧建筑和房地产类股,因预期2014年销售税增税前,住房需求将大增,相关企业将从中获利.

建筑与房地产类股亦可望较不受欧元区债务危机进一步的影响.

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