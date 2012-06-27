更正:〔韩国股市〕收复早盘失地平盘收场,受三星电子攀高提振

(更正:内文最后一段应为微"跌"0.01%非微"涨"0.01%)

路透首尔6月27日电---周三韩国股市抹去稍早跌幅,几以平盘报收,三星电子(005930.KS)受逢低买入资金带动上涨提振大盘,但在本周稍晚欧盟峰会之前,整体市场弥漫谨慎情绪.

三星电子逆转跌势,收高2.5%,因在近几个交易日大跌后,价值投资者逢低买入.三星电子在综合股价指数中的权重占比为17%.

综合股价指数.KS11微跌0.01%,收报1,817.65点,稍早一度下跌1.2%至重要心理关口1,800点下方.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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