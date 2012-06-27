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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 14:50 BJT

〔日本个股〕东京电力股东表决通过由政府注资126亿美元

路透东京6月27日电---东京电力(9501.T)股东周三表决通过日本政府注资1万亿日圆(125.8亿美元)的计划,以避免该公司受福岛核危机事件影响而垮台.

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