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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 15:14 BJT

〔中国股市〕沪综指收跌至近五个半月新低,A股成交额再创近五个月最低

路透北京6月27日电---中国股市沪综指周三收跌至近五个半月新低,并连续第六个交易日回落.A股成交额亦再创近五个月最低.分析人士认为,在宏观经济基本面堪忧和季末流动性不足情况下,预计大盘仍将维持弱势震荡.

沪综指.SSEC收报2,216.934点,下跌5.133点或0.23%,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.今日上海A股成交额为451亿元人民币,上交易日为471亿元.上一个成交低点为1月31日的436亿.

华西证券分析师曹雪峰认为,7月份到来前市场将维持低迷,因季末银行揽储动力很强,股市流动性极为糟糕.另外,欧盟峰会及国际版等其他因素亦会导致市场保持相对谨慎的状态.

"必须要等数据出来后给市场一些信心才能企稳,预计2,150点附近会有较强支撑."他并表示.

今日船舶制造、酿酒、石油等板块上涨,海油工程(600583.SS)大涨7.57%,报5.97元;不过,黄金、银行等板块则下跌.

沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,455.0点,跌0.22%,成交量为282,874手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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