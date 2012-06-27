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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 14:55 BJT

〔澳洲股市〕收涨并结束四日连跌,受助于银行股的升势

路透悉尼6月27日电---澳洲股市周三上涨0.7%,扳回上日所有跌幅,银行股的升势提供支持,不过在本周稍晚欧盟(EU)峰会举行前,投资者仍持谨慎态度.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨29.9点,收报4,043.2点,之前曾四日连跌.

四大银行的股票均上涨,涨幅介于0.9-1.2%,跑赢大盘.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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