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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 14:53 BJT

〔金属期市〕LME期铜在欧盟峰会前下跌,市场关注中国需求

路透上海6月27日电---伦敦期铜周三下挫,终止两日连涨,投资者日益认为本周欧洲峰会将无法应对地区债务危机,故避开风险较高的资产.

不过市场预计主要铜购买国中国可能受低价吸引并开始重新补充库存,此一预期心理有可能帮助支撑铜价.

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