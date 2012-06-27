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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 14:59 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳元/美元反弹势头渐消

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* 澳元/美元下跌0.03%至1.0058;美元/日圆跌0.06%报79.46;澳元/日圆跌0.12%,报79.92

* 对于欧盟峰会出台解决措施的希望趋于黯淡

* 主权账户相关买盘推高澳元/美元,但关注1.0100上方的停止单

* 1.2435/40的日内区间支撑至关重要,若突破则下看1.2300. (完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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