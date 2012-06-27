版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 15:09 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元空仓交易活跃,下看波林格区间底部

0637 GMT * 下档方面,欧元/美元在日内可能重新测试昨日低点1.2442 * 短线目标是波林格区间底部 * 昨日获利了结操作后,市场活跃新的做空交易 * 21日移动均线抑制走势,其上方挂有停止单 * 日线图偏空,但正测试超卖水准.(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐