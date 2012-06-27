〔中国经济〕预计上半年经济增速在7.5%以上,但下行压力加大--工信部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月27日电---中国国家工业和信息化部总工程师朱宏任周二表示,预计中国经济上半年增长速度保持在7.5%以上,不过经济下行压力加大,防止增速趋势性下滑刻不容缓.
据济南日报,朱宏任在当地举行的相关部门会议上称,总体看来,中国经济运行平稳,增速继续保持在年初确定的预期目标区间内,工业生产形势总体稳定,企业经营状况基本正常.
"一季度,我国国内生产总值同比增长8.1%,预计上半年增长速度保持在7.5%以上,不仅明显高于发达国家,也快于主要新兴经济体.这表明经济增速保持在年初确定的预期目标区间内."
但他同时指出,经济运行中仍然存在一些突出矛盾和问题,经济增速已连续六个季度放缓,二季度一些主要经济指标加速回落,经济下行压力加大,防止经济增速趋势性下滑刻不容缓.
一方面,美国和欧洲等主要经济体增速下降会导致相关国家的贸易、投资活动收缩,特别是发达经济体的低增长,使新兴经济体的出口增长减缓,中国外部需求萎缩也难以避免.
另一方面,国内投资、消费、出口三大需求增速和产出增速均低于市场预期,在供给与需求相互影响、相互作用下,有效需求不足成为当前经济运行的主要矛盾.
路透在5月进行的调查显示,受访分析师预计中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之后逐季回升,全年达到8.2%.
据最新数据,汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852] (完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。