〔中国债市〕人民币利率互换延续小跌,短期仍将受资金面变化牵制

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月27日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周三延续小跌,在央行公开市场逆回购的鼎力相助下,紧张的流动性有趋于缓和的迹象,不过半年末时点仍未过去,短期IRS的波动仍将受资金面变化牵制.
"小幅下降,各个期限都跌了一点,3个(基)点左右吧,"上海一银行交易员称.
他并指出,除了七天回购利率因资金面趋暖回落之外,今日现券市场收益率亦小幅走低,加之新债招标情况也还不错,均促成今日IRS延续小降态势.
银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三均回落,受益于央行昨日祭出逆回购,场内流动性渐趋宽松.惟机构仍以融出隔夜资金为主,大幅推低隔夜品种利率,跨月的七天品种仅略有下降,14天则仍维持升势,成交亦不算热络.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 2.8000/ 2.9000 2.6092/ 2.7025 2.6733/ 2.7683 2.8067/ 2.9000 2.8500/ 3.0820
周二 2.8180/ 2.9520 2.6258/ 2.7192 2.6883/ 2.7800 2.8200/ 2.9083 2.8620/ 3.0800
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变动-0.0180/-0.0520 -0.0166/-0.0167 -0.0150/-0.0117 -0.0133/-0.0083 -0.0120/+0.0020
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。