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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 15:21 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和兑美元持稳,欧盟峰会疑虑限制市场走势

路透苏黎世6月27日电---瑞郎兑欧元和兑美元周三徘徊不前,投资者愈发怀疑欧盟峰会能否达成切实措施,限制了市场走势. 德国总理梅克尔周二寻求断绝发行欧元区共同债券的念头,称"只要我活着",欧洲就不会共担全部债务.[ID:nSB1634098]

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