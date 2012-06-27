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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 15:44 BJT

〔欧洲金融〕西班牙首相拉霍伊:将敦促欧盟以现有工具稳定金融市场

路透马德里6月27日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三表示,他将在本周的峰会要求其他欧盟领导人,利用现有欧盟工具来稳定金融市场.

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