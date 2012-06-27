《汇市简讯》澳元/美元汇率期权:风险逆转指标遭遇卖压

0720GMT

* 一周期Delta值为0.25的澳元期权风险逆转指标(RR)今日在亚洲盘报0.8%.偏向于澳元卖权

* 两周期Delta值为0.10的RR报2.45%,一个月期Delta值为0.25的RR报2.1%,之前为2.3%

* Long gamma操作打压短期期权波动率,行权价1.00的隔夜期权售价报13.0%,在纽约时段交割

* 行权价在1.01的隔夜期权售价报10.25%

* 一个月期价内期权波动率从周一的11.5%降至11.0%(目前较实际波动率低数个跳动点).(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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