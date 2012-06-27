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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 16:07 BJT

〔欧元债市〕德国期货扩大跌幅

路透伦敦6月27日电---德国期货FGBLc1周三扩大跌幅,尽管对本周欧盟峰会成果无甚期望,但投资人加码避险资产的意愿不高.

德债期货日内下跌40个跳动点至141.30.(完)

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