《汇市简讯》欧盟峰会只可能带给欧元十分短暂的反弹

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
0726 GMT 希腊大选、西班牙银行援助计划以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)的决策,全都使得欧元兑美元成为逢高抛售之选,这些事件之后的欧元涨势都反映出报酬递减的法则. 鉴于在FOMC会议前后发生的轧空,很多沮丧的欧元空头目前没有太多动作,因此欧元在欧盟峰会后的任何反弹走势都可能更加平淡. 之前的涨势持续在1.2750附近触顶.更近期而言,涨势是在到达1.2600之前止步. 逢高抛售者可能最好在6月22日高位1.2583附近敲进空单,否则就将错失机会.鉴于传言称存在大规模停止单且投机客大幅削减空仓,押注跌破1.2430可能也有价值.(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能