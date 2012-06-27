《汇市简讯》欧盟峰会只可能带给欧元十分短暂的反弹

0726 GMT 希腊大选、西班牙银行援助计划以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)的决策,全都使得欧元兑美元成为逢高抛售之选,这些事件之后的欧元涨势都反映出报酬递减的法则. 鉴于在FOMC会议前后发生的轧空,很多沮丧的欧元空头目前没有太多动作,因此欧元在欧盟峰会后的任何反弹走势都可能更加平淡. 之前的涨势持续在1.2750附近触顶.更近期而言,涨势是在到达1.2600之前止步. 逢高抛售者可能最好在6月22日高位1.2583附近敲进空单,否则就将错失机会.鉴于传言称存在大规模停止单且投机客大幅削减空仓,押注跌破1.2430可能也有价值.(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=