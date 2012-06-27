〔表格〕外资在韩国股市卖超2,501亿韩元,为连续第四个交易日卖超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔6月27日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,501亿韩元,为连续第四个交易日卖超,期间累计卖超1.2915万亿(兆)韩元(约合11.1亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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6月27日 -250.1 18.6 201.4
6月26日 -303.0 80.4 246.9
6月25日 -498.2 132.3 549.4
6月22日 -240.2 -4.1 732.1
6月21日 26.2 24.7 -79.4
6月20日 236.4 -62.4 -153.4
6月19日 193.2 -10.7 -166.5
6月18日 375.2 31.5 -383.2
6月15日 -200.7 174.7 -99.7
6月14日 76.7 187.1 -276.4
6月13日 156.7 -33.7 -151.1
6月12日 -49.3 89.9 42.4
6月11日 218.8 15.4 -250.2
6月8日 5.7 47.9 -59.0
6月7日 307.9 142.2 -475.1
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本月以来 -728.7 1,142.9 -556.5
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今年以来 6,525.7 -324.5 -3,032.0
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(完)
--编译 许娜;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。