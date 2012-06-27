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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 15:55 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超2,501亿韩元,为连续第四个交易日卖超

路透首尔6月27日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,501亿韩元,为连续第四个交易日卖超,期间累计卖超1.2915万亿(兆)韩元(约合11.1亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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6月27日 -250.1 18.6 201.4

6月26日 -303.0 80.4 246.9

6月25日 -498.2 132.3 549.4

6月22日 -240.2 -4.1 732.1

6月21日 26.2 24.7 -79.4

6月20日 236.4 -62.4 -153.4

6月19日 193.2 -10.7 -166.5

6月18日 375.2 31.5 -383.2

6月15日 -200.7 174.7 -99.7

6月14日 76.7 187.1 -276.4

6月13日 156.7 -33.7 -151.1

6月12日 -49.3 89.9 42.4

6月11日 218.8 15.4 -250.2

6月8日 5.7 47.9 -59.0

6月7日 307.9 142.2 -475.1

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本月以来 -728.7 1,142.9 -556.5

-------------------------------------------------

今年以来 6,525.7 -324.5 -3,032.0

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(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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