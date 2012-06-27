〔亚洲橡胶〕中国以2009年底以来最低价位买入数批SMR20橡胶

路透新加坡6月27日电---交易商周三表示,中国买入数批马来西亚橡胶船货,推升了这一全球最大橡胶消费国将增加购买,并涉足其他品级橡胶的希望.此前橡胶价格已跌至两年多最低.

已达成的多笔隔夜交易显示,出售给中国的SMR20橡胶价格为离岸价(FOB)每公斤2.83-2.84美元,船期为8月.此价格至少为2009年12月以来最低.此外,印尼SIR20级橡胶以约每公斤2.78美元的价格出售给新加坡的交易商,后者通常将货发往中国.印尼SIR20橡胶价格现处于四年低位.(完)