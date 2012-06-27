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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 16:09 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦6月27日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日几乎触及1.2435美元的关键支撑,不过随后出现一些获利了结.但反弹走势料短暂,预计收在1.2531或1.2544.在那之后,料再次尝试触及并跌破1.2435.

欧元/日圆:小时图显示,过去一周市场清晰勾勒出下跌五浪形态,接下来应出现三浪形态(正在进行中),涨到99.75/88区域,然后卖盘重新出现(再次生成下跌五浪形态).所以说,布局卖单吧.(完)

--编译 艾茂林;审校 丁琦

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