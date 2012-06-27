《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦6月27日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日几乎触及1.2435美元的关键支撑,不过随后出现一些获利了结.但反弹走势料短暂,预计收在1.2531或1.2544.在那之后,料再次尝试触及并跌破1.2435.