〔中国公开市场〕今日将进行300亿元逆回购操作,期限14天--业内人士

路透上海6月28日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币逆回购操作,期限14天.据此计算,本周公开市场净投放1,980亿元.

周二央行在时隔逾六周后首次公开进行了逆回购操作,共招标950亿元14天期逆回购,中标利率4.20%.另外,市场上还传闻当日央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.[ID:nSB1631958]

央行上周公开市场共净投放550亿元,为连续第三周净投放.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作.91天正回购中标利率为3.05%,与前周持平;28天正回购利率为2.75%亦与前周持平.此前两周,央行公开市场分别净投放20亿元和360亿元.[ID:nSB1624204]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.(完)