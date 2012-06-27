《汇市简讯》欧元区传来的坏消息不出意料,澳元成赢家

0803 GMT 澳元上涨明显是因为欧元区传来的消息没有预期中的那么糟糕.似乎只要欧元不被快速抛售,澳元就会让做多的人获利. 大量对冲性质的期权预计将令澳元近期受限在1.0050美元附近,但由于有各种中长期投资买家支撑低于平价的汇价,在1.0000之前逢低买入似乎能赚钱. 1.2400下方的欧元/澳元停止单吸引市场目光.在该处的停止单倘若被触动,看来肯定会伴随着澳元/美元在0.0080-1.0100的停止单被触发.(完) --编译 白云;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=