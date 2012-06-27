〔中国证券〕中金所将下调股指期货交易保证金至12%,目前为15%以上

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月27日电---中国金融期货交易所周三宣布,自周五结算时起,其沪深300股指期货<0#CIF:>所有合约的交易保证金标准统一下调为12%,目前实际执行水平为15%以上.
沪深300指数期货已上市已两年多.新闻稿称,在上市初期,按照"高标准,稳起步"的原则,中金所在12%最低保证金的基础上,实际收取保证金水平有所上浮.该保证金水平与国内外主要期货品种相比,风险覆盖程度最高、最为安全谨慎.
而随着市场规模和套期保值需求的扩大,较高的保证金标准在抑制投机的同时,也对股指期货市场的整体运行效率造成了一定的影响.在当前期现货市场良性互动、协调发展,投资者交易行为日趋理性的背景下,适度下调股指期货交易保证金标准的时机已经成熟.
目前,证券公司、基金公司、QFII(合格境外机构投资者)及信托公司等都能参与股指期货交易.基金、券商多以套期保值为主,只允许一些客户数量比较少的产品以及风险承受能力较高的客户同时从事投机、套利和套保.
在中金所上市的股指期货共有四个合约,即当月,下月及随后两个季月.2011年按单边计成交额达43.8万亿元人民币,同比增长6.6%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。