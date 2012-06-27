〔中国证券〕中金所将下调股指期货交易保证金至12%,目前为15%以上

路透上海6月27日电---中国金融期货交易所周三宣布,自周五结算时起,其沪深300股指期货<0#CIF:>所有合约的交易保证金标准统一下调为12%,目前实际执行水平为15%以上.

沪深300指数期货已上市已两年多.新闻稿称,在上市初期,按照"高标准,稳起步"的原则,中金所在12%最低保证金的基础上,实际收取保证金水平有所上浮.该保证金水平与国内外主要期货品种相比,风险覆盖程度最高、最为安全谨慎.

而随着市场规模和套期保值需求的扩大,较高的保证金标准在抑制投机的同时,也对股指期货市场的整体运行效率造成了一定的影响.在当前期现货市场良性互动、协调发展,投资者交易行为日趋理性的背景下,适度下调股指期货交易保证金标准的时机已经成熟.

目前,证券公司、基金公司、QFII(合格境外机构投资者)及信托公司等都能参与股指期货交易.基金、券商多以套期保值为主,只允许一些客户数量比较少的产品以及风险承受能力较高的客户同时从事投机、套利和套保.

在中金所上市的股指期货共有四个合约,即当月,下月及随后两个季月.2011年按单边计成交额达43.8万亿元人民币,同比增长6.6%.(完)