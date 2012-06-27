版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 16:44 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌逾1美元,因欧洲疑虑加剧

路透伦敦6月27日电---布兰特原油期货LCOc1周三下跌逾1美元,受累于欧债危机应对计划缺乏进展的担忧.

0825GMT时,布兰特原油期货跌1.08美元至每桶91.94美元.美国原油期货CLc1跌0.56美元至78.80美元.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐