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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 16:57 BJT

〔表格〕英国5月经季节调整的抵押贷款批准宗数降至逾一年低位--BBA

路透伦敦6月27日电---英国银行业者协会(BBA)周三公布数据显示,英国5月经季节调整的抵押贷款批准宗数降至逾一年低位30,238件,进一步表明房地产市场疲弱.

5月抵押贷款净额减少7,300万英镑,为1997年9月有记录以来首次下降.

5月 4月 2011年5月

经季节调整净抵押贷款 -73 +516 +1,643

(单位百万英镑)

5月 4月 2011年5月

各类贷款批准数

购房 30,238 32,103 31,314

再抵押 18,678 20,657 22,221

其他担保贷款 13,147 13,853 15,585 (完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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