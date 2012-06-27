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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 17:11 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元持稳于四周高位附近,对欧盟峰会的期望减弱

路透伦敦6月27日电---英镑兑欧元周三徘徊在四周高位附近,因投资者怀疑本周的欧盟峰会能否宣布切实的危机应对举措,并寻找能替代欧元的投资品.

尽管市场预期英国央行将很快实施进一步的量化宽松举措,但由于投资者仍聚焦于欧债危机,英镑依旧受到支撑.

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