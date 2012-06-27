〔中国债市〕中长期国债收益率走低,外围不佳及政策预期向宽提振买气

路透上海6月27日电---中国银行间债市周三中长期国债收益率在午盘后明显下行,因欧洲等外围经济前景不佳,以及对中国短期内会继续下调存款准备金等预期支撑买气.另外,上午招标的进出口行五年期固息债,在"一级半"(上市前交易)市场亦受到热烈追捧.

交易员并指出,近日现券价格反弹行情,应该属于在观望新的宽松政策过程中的区间性震荡.下一步的走势,还需看央行公开市场是否会继续进行逆回购操作,以及实质政策利好的到来时点而定.

对于国债收益率的下行,上海一银行交易员称,"下午买盘挺多,应该是交易盘,受到降准预期的影响,憋不住了."

剩余期限约9.9年的国债120009券最新双边报价tCN120009=CFXM为3.34%/3.32%,较开盘时的3.38%/3.35%下跌3-4个基点(bp).

华南一银行交易员认为,欧洲危机的长期持续,以及看淡中国经济前景,致未来中国会再降准等进一步放宽政策预期浓厚.对于本轮行情的持续性,则要看后面公布的数据情况.她预计,基本面不佳的背景下,中长债的机会更多一些.

德国总理梅克尔周二寻求断绝发行欧元区共同债券的念头,称"只要我活着",欧洲就不会共担全部债务.同时,欧元区四大国财长举行了会谈,试图缩小在欧债危机解决方式上面的分歧.[ID:nSB1634098]

华北一银行交易员并补充说,午后一级半市场上,机构对上午招标的进出口行五年期新债追捧热烈."上午新发5年口行债现在是疯抢啊."

进出口银行周三招标发行的五年期固息债,3.60%的中标利率符合预期,且接近二级市场.[ID:nSB1635126]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.5010 4.2454

上日 3.9065 4.2983

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7068/2.6498

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2924/2.2114

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8449/2.7689 (完)

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