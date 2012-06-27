〔中国债市〕中长期国债收益率走低,外围不佳及政策预期向宽提振买气

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月27日电---中国银行间债市周三中长期国债收益率在午盘后明显下行,因欧洲等外围经济前景不佳,以及对中国短期内会继续下调存款准备金等预期支撑买气.另外,上午招标的进出口行五年期固息债,在"一级半"(上市前交易)市场亦受到热烈追捧.
交易员并指出,近日现券价格反弹行情,应该属于在观望新的宽松政策过程中的区间性震荡.下一步的走势,还需看央行公开市场是否会继续进行逆回购操作,以及实质政策利好的到来时点而定.
对于国债收益率的下行,上海一银行交易员称,"下午买盘挺多,应该是交易盘,受到降准预期的影响,憋不住了."
剩余期限约9.9年的国债120009券最新双边报价tCN120009=CFXM为3.34%/3.32%,较开盘时的3.38%/3.35%下跌3-4个基点(bp).
华南一银行交易员认为,欧洲危机的长期持续,以及看淡中国经济前景,致未来中国会再降准等进一步放宽政策预期浓厚.对于本轮行情的持续性,则要看后面公布的数据情况.她预计,基本面不佳的背景下,中长债的机会更多一些.
德国总理梅克尔周二寻求断绝发行欧元区共同债券的念头,称"只要我活着",欧洲就不会共担全部债务.同时,欧元区四大国财长举行了会谈,试图缩小在欧债危机解决方式上面的分歧.[ID:nSB1634098]
华北一银行交易员并补充说,午后一级半市场上,机构对上午招标的进出口行五年期新债追捧热烈."上午新发5年口行债现在是疯抢啊."
进出口银行周三招标发行的五年期固息债,3.60%的中标利率符合预期,且接近二级市场.[ID:nSB1635126]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.5010 4.2454
上日 3.9065 4.2983
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7068/2.6498
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2924/2.2114
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8449/2.7689 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。