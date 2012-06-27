〔中国汇市〕人民币因疑似央行干预拉高收升,关注月末前中间价走势(更新版)

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* 人民币中间价连续第二日高开

* 购汇盘持续强劲,但尾盘大行抛美元拉高人民币

* 关注月末前中间价走势

路透上海6月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三盘中波动加大,并收升在日间高位.除偏高中间价与强劲购汇盘较量因素外,尾盘大行集中抛售美元推升人民币,令市场怀疑央行有在半年末时点适当提升汇价意图,因此要重点关注月末前中间价的定位.

对于尾盘人民币的突然上行,上海一银行交易员称,"大家都觉得很诡异,还是大行在抛美元."

结合今年以来人民币的贬值走势,他认为,近日大行在市场上抛美元撑人民币,不排除是央行授意所为.其或意在半年末时点,令汇价达到一个"较为合理"的位置.因此本周未来几天中间价的定位至关重要.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3554 6.3554 6.3687 6.3173 6.3211 6.3629

交易员表示,季度末和月末是购汇旺季,加之近期油价处于低位,刺激相关企业购汇需求.因此为避免人民币大幅贬值,央行对近期市场施加一定干预作用,这也正解释了连续两日中间价高开.

"从上半年市场的走势来看,大多数情况下,市场力量都是朝着人民币贬值的方向去做的.例如现在如果没有央行中间价调控和大行释放美元头寸,美元可能飙得更厉害."上海另一银行交易员称.

以下为北京时间17:29,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4125/75 6.4170

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3623/48 6.3650

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水445点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3999元.

中国5月银行远期结售汇连续第二个月出现逆差,并扩大至数据公布以来新高,显示全球经济低潮下,中国增长放缓忧虑不断加深,人民币贬值预期进一步强化.分析师称,料未来3个月内人民币将维持弱势局面.[ID:nSB1631484]

东京汇市欧元昨日触及两周低位后周三小涨,但涨势受到抑制,因人们对欧盟峰会出台具体措施来缓解欧债危机的期望已大幅减弱.[FRX/CN].

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 杨淑祯

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