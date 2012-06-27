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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 17:35 BJT

〔中港股市〕港股收高1%,沪市失守午盘涨幅连续第六天收低

* 恒生指数收涨1%,沪深300指数收跌0.3%

* 恒生指数期货的空头回补加快股指涨速

* 周大福珠宝净利大增提振中资消费类股

* 澳门博彩股反弹

路透香港6月27日电---香港股市周三表现好于亚洲其它大多数股市,受益于一家珠宝零售商公布强劲财报,而且市场寄望于香港回归15周年纪念日到来前,将有利好投资者的政策出台.

恒生指数.HSI收涨1%,报19,177点.该股指升越19,100点后涨势加速,因触发指数期货停损单并促使投资者在期货合约周四到期前回补空头仓位.

与此同时,内地股市未能守住午盘涨幅,连续第六天收低.沪深300指数.CSI300收跌0.3%报2,447.2点,为3月29日以来最低收位.沪综指.SSEC收跌0.2%.

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