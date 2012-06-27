〔中港股市〕港股收高1%,沪市失守午盘涨幅连续第六天收低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数收涨1%,沪深300指数收跌0.3%
* 恒生指数期货的空头回补加快股指涨速
* 周大福珠宝净利大增提振中资消费类股
* 澳门博彩股反弹
路透香港6月27日电---香港股市周三表现好于亚洲其它大多数股市,受益于一家珠宝零售商公布强劲财报,而且市场寄望于香港回归15周年纪念日到来前,将有利好投资者的政策出台.
恒生指数.HSI收涨1%,报19,177点.该股指升越19,100点后涨势加速,因触发指数期货停损单并促使投资者在期货合约周四到期前回补空头仓位.
与此同时,内地股市未能守住午盘涨幅,连续第六天收低.沪深300指数.CSI300收跌0.3%报2,447.2点,为3月29日以来最低收位.沪综指.SSEC收跌0.2%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。