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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 17:59 BJT

更正:〔标题新闻〕意大利6月企业信心指数意外从前月的84.2升至"88.9"(预估为85.5),因生产前景改善

因英文原文有误,6月企业信心指数更正为升至"88.9",非"86.8")

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