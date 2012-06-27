〔中国财政〕去年中央公共财政赤字6,500亿元,比预算减少500亿

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月27日电---中国财政部部长谢旭人周三称,去年中央公共财政收支总量相抵,赤字6,500亿元人民币,比预算减少500亿元.
谢旭人是在十一届全国人大常委会第二十七次会议上作出上述表示.
财政部2011年3月份表示,政府计划安排当年财政赤字9,000亿元,其中中央财政赤字7,000亿元,继续代地方发债2,000亿元,赤字率约占GDP的2%.
而中国2010年财政赤字为6,495亿元人民币,约占当年国内生产总值(GDP)的1.63%.该数据亦远低于之前确定的2.8%的预算目标.
谢旭人在报告中并称,2011年中央公共财政收入51,327亿元,完成预算的111.9%,比2010年增长20.8%;中央公共财政支出56,435亿元,完成预算的103.8%,增长16.8%.
在中央公共财政支出中,中央本级支出完成预算的96.9%,增长3.3%;中央对地方税收返还和转移支付支出完成预算的107%,增长23.4%.
此外,与向十一届全国人大第五次会议报告的预算执行数相比,中央公共财政支出增加21.17亿元,主要是增加保障性安居工程支出.
他并表示,2011年末中央财政国债余额72,044亿元,控制在年末国债余额限额77708亿元以内.[ID:nSB1816135]
财政部2011年初报告称,2010年末,中央财政国债余额67,526.91亿元人民币,2011年发行国债规模为9,000亿元.
(完)
--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯
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(完)
--发稿 赵红梅; 审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。