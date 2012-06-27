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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 18:08 BJT

〔欧洲金融〕欧盟暂时批准对西班牙银行业者Bankia的政府援助

路透布鲁塞尔6月27日电---欧盟执委会暂时批准对西班牙Bankia(BKIA.MC)的政府援助,要求西班牙在六个月内提交重组计划.(完)

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