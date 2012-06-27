〔钢铁产业〕澳洲就亚洲四国倾销热轧钢卷指控展开调查--Bluescope

路透阿姆斯特丹6月27日电---澳洲最大钢铁商Bluescope Steel(BSL.AX)提出反倾销诉讼后,澳洲海关已针对来自四个亚洲国家的热轧钢卷倾销指控展开调查.

BlueScope表示,调查范围涵盖来自日本、马来西亚、韩国和台湾的热轧钢卷.

"BlueScope Steel支持自由公平贸易,且忧心澳洲钢铁市场出现的不公平竞争,"该公司澳洲和新西兰首席执行官Mark Vassella称.

世界经济前景转暗导致钢铁行业产能过剩,一些企业高层表示,从美国德州到亚洲的泰国,到处都在发动以邻为壑的销售战,产品售价比成本还低.对伊朗实施制裁,以及"阿拉伯之春"运动后中东需求复苏乏力,都令紧张局势更为恶化,切断了主要进口市场.[ID:nSB1634600]

这增强了全球钢铁商提起反倾销诉讼的可能性.

BlueScope估计,这些商品倾销所造成的实质损害约达5,000万美元,并称海关可能需要花费多达六个月时间,才能确认案情.(完)