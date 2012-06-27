〔钢铁产业〕澳洲就亚洲四国倾销热轧钢卷指控展开调查--Bluescope

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透阿姆斯特丹6月27日电---澳洲最大钢铁商Bluescope Steel(BSL.AX)提出反倾销诉讼后,澳洲海关已针对来自四个亚洲国家的热轧钢卷倾销指控展开调查.
BlueScope表示,调查范围涵盖来自日本、马来西亚、韩国和台湾的热轧钢卷.
"BlueScope Steel支持自由公平贸易,且忧心澳洲钢铁市场出现的不公平竞争,"该公司澳洲和新西兰首席执行官Mark Vassella称.
世界经济前景转暗导致钢铁行业产能过剩,一些企业高层表示,从美国德州到亚洲的泰国,到处都在发动以邻为壑的销售战,产品售价比成本还低.对伊朗实施制裁,以及"阿拉伯之春"运动后中东需求复苏乏力,都令紧张局势更为恶化,切断了主要进口市场.[ID:nSB1634600]
这增强了全球钢铁商提起反倾销诉讼的可能性.
BlueScope估计,这些商品倾销所造成的实质损害约达5,000万美元,并称海关可能需要花费多达六个月时间,才能确认案情.(完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。