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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 18:35 BJT

〔英国经济〕6月零售销售强劲增长,受女王登基钻石庆提振(更新版)

路透伦敦6月27日电---英国工业联盟(CBI)周三发布的一项调查显示,英国零售销售在6月创下一年半来最快增速,受伊丽莎白女王登基60周年庆祝活动拉抬.

CBI的6月零售销售差值从前月的正21跳涨至正42,创2010年12月以来最高,且远优于市场预估的正10.

"女王庆典活动为商业零售提供了亟需的提振作用…,"CBI该项调查负责人Judith McKenna表示,"不过值得注意的是,销售额仍低于一年中这个时候的标准水平.消费者信心不佳与经济前景不确定,仍在遏制整个零售行业的消费者支出."(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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