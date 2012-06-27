〔中国新债〕进出口行2012年计划发债4,500亿元,较去年增逾一成

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月27日电---中国三大政策性银行之一--进出口银行周三发布2012年金融债发行说明书,计划今年发债4,500亿元,较上年实际发债量增加逾一成.
刊登在中国货币网的公告称,在4,500亿元的总规模中,中长期债券计划发行量为4,000亿元,占近九成;短期债计划发行500亿元.
2011年该行在境内银行间市场共发行23期人民币金融债券,发行总额3,950亿元.截至2011年末,累计发行人民币金融债券14,889.1亿元,其中在银行间市场发行人民币债券14,789.1亿元,在香港发行人民币债券100亿元,债券余额8,384亿元.
包括进出口行今日招标发行的200亿元五年期固息债在内[ID:nSB1635126],该行今年以来在银行间债市已发行债券1,650亿元.
进出口银行于1994年成立,主要职责是为扩大机电产品、成套设备和高新技术产品进出口,推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资,促进对外关系发展和国际经贸合作,提供金融支持.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。